На Тернопільщині водій автомобіля збив восьмирічного хлопчика

У Тернопільській області водій автомобіля збив восьмирічного школяра.

Як повідомили УНІАН у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, це сталося 23 травня вранці у Збаражі.

39-річний житель Збаразького району, рухаючись власним автомобілем «RENAULT TRAFIC», здійснив наїзд на учня місцевої санаторної школи-інтернату, який перебігав дорогу у забороненому місці поза межами пішохідного переходу.

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За попередніми даними, хлопчик зайшов у магазин і, почувши дзвінок на урок, вибіг на вулицю, де й потрапив під колеса автомобіля.

Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня та перелом скроневої кістки черепа. Хлопчика госпіталізували.

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