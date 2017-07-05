У Тернополі затримали чоловіка, який погрожував людям зброєю в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, учора близько 22 год до поліцейських надійшло повідомлення, що невідомий чоловік погрожує зброєю на вул. Руській.

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Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що заявнику невідомий йому чоловік серед вулиці погрожував пістолетом.

Очевидці конфлікту допомогли вгамувати агресивного громадянина і викликали патрульних.

Патрульні затримали чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин інциденту.