На Тернопільщині за 5 млн грн відновили очисні споруди у Підгайцях. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на ремонту з Фонду регіонального розвитку було отримано 4,4 млн грн, з місцевого бюджету виділили 544 тис. грн.

Як повідомила представник організації проектанта та підрядника Наталія Савчук, нинішня продуктивність споруди у 200 м3 на добу є цілком достатньою.

«Технологія очистки господарсько-побутових стічних вод є біологічною. Тобто жодні хімічні речовини в даному випадку не застосовуються. Очистка відбувається за рахунок наростання активного мулу», – повідомила Савчук.

За словами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, цьогоріч очисні споруди планують завершити у смт. Товсте, Заліщицького району та в Ланівцях.

«У 2018 році на будівництво екологічних об’єктів очистки води плануємо спрямувати приблизно 15-20 млн грн. Подача проектів на конкурс вже оголошена. Ми добре усвідомлюємо, що здоров’я людей в багатьох обставинах залежить від якості води. Навіть маленька громада міста Підгайці активно включилася у реалізацію проекту з реконструкції очисних, забезпечивши не мале, як для неї співфінасування. Це є добрим прикладом для інших», – зазначив Барна.

Нардеп від Тернопільщини Тарас Юрик під час відкриття об’єкту наголосив, що очисних споруд в області повинно бути більше.

«Люди зазвичай звертаються за підтримкою в реалізації більш очевидних та привабливих проектів. Але очисні споруди – це якраз фундамент для збереження здоров’я жителів Тернопільщини та покращення екологічної ситуації. Є стратегія обласної адміністрації щодо використання державних коштів з найбільш проблемних напрямків, і очисні визначені одним із пріоритетів. Якщо ми, скажімо, відтермінуємо на рік ремонт якоїсь покрівлі – шкода буде в рази меншою, ніж зволікати з будівництвом повноцінно функціонуючих очисних споруд», – переконаний Юрик.

На сьогодні загальна потужність очисних споруд на Тернопільщині складає 2,8 тис. м3 на добу. У рік забезпечується очистка понад 1 млн м3 забруднених стічних вод.