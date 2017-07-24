У Тернополі на фестивалі гончарства випалили рекордний глек вагою 200 кг (відео)

12:29, 24 липня 2017
Тернопіль
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Участь у першому фестивалі гончарства “Не святі горшки ліплять” взяли гончарі з різних куточків України. 

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У Тернополі на фестивалі гончарства випалили рекордний глек вагою 200 кг.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, даний глек увійшов у "Книгу рекордів Тернополя" як найбільша вогняна скульптура. На фестивалі випалювали саме глек, оскільки він є символом гончарства.

Під час обпалювання глек посипали подрібненою соломою, що надало процесу випікання видовищності.

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Участь у першому фестивалі гончарства “Не святі горшки ліплять” взяли гончарі з різних куточків України. Під час фесту вони змагалися у вмінні зробити виріб із закритими очима, а також – найвищий виріб.

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Теги: #фестиваль гончарства у Тернополі#рекордний глек у Тернополі#Книга рекордів Тернополя