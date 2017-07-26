На Тернопільщині у першому півріччі місцеві бюджети перевиконано на 16,6%. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив директор департаменту фінансів Степан Скибиляк.

Читайте такожНа Тернопільщині реформа децентралізації дала поштовх до наведення порядкуЗа йогоданими, фактично надійшло 1,375 млрд грн власних доходів, що становить 53,4% до уточненого річного плану та 116,6% плану першого півріччя.

Перевиконали план доходів загального фонду 425 місцевих бюджетів (91,8%), обсяг перевиконання склав 201,5 млн грн.

"Водночас окремими місцевими бюджетами недоодержано до плану доходів 6 млн грн. Найбільше таких бюджетів у Гусятинському районі – 11 (35%), недоодержано 0,5 млн грн, у Зборівському – 7 (20,6 %), недоодержано 0,1 млн грн, Бережанському – 5 (19,2%), недоодержано 0,1 млн грн.

Чотирма об’єднаними територіальними громадами (Білобожницька, Колодненська, Мельнице-Подільська та Скала-Подільська) недоодержано 4,9 млн гре", – повідомив Скибиляк.

До зведеного бюджету області за перше півріччя 2017 року надійшло 2,813 млрд грн, в тому числі до державного бюджету – 1,227 млн грн, до місцевих бюджетів – 1,586 млрд грн.

Голова Терноільської ОДА Степан Барна закликав керівників громад та населених пунктів, де недовиконано бюджет, посили роботу щодо детінізації робочих місць та земель.

«Наповнення і перевиконання бюджету – з цього починаються дороги, ЖКГ, господарка, розвиток села», – підкреслив очільник області.

Він зауважив, що завдяки проведеній роботі на митниці перевиконано план із митних зборів, як наслідок область отримала додаткові кошти на дороги.

«З 1 серпня скеруємо 280 млн грн на ремонт дороги М-03 Тернопіль-Львів. Для нас це – обличчя, це один із стратегічних напрямків», – сказав Барна.