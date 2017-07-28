Тернопіль заполонили плакати з фотожабами на одіозних посадовців мерії (фото)

Тернопіль заполонили плакати з фотожабами на одіозних посадовців мерії. Як передає кореспондент УНІАН, плакати з’явилися сьогодні вранці на зупинках громадського транспорту у центрі міста, на тумбах з оголошеннями, а також на площинах, де про свою діяльність звітує міська рада.

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На плакатах зображені міський голова Тернополя Сергій Надал, головний архітектор міста Віктор Бесага та начальника відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр. Представники громадськості мають претензії до цих чиновників через систематичні порушення, зокрема надання дозволів на встановлення кіосків на зелених газонах в рамках «червоних ліній» в центрі міста без погодження земельної депутатської комісії, виділення земель під забудову в зелених зонах або в місцях, які у Генплані під забудову не передбачені.

Нещодавно у місті були розклеєні плакати лише із фотожабами на Надала, однак їх швидко позривали комунальні служби та прибиральники ЖЕКів.