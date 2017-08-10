На Тернопільщині проведуть триденні військові інструкторсько-методичні навчання

На Тернопільщині проведуть 3-денні військові інструкторсько-методичні навчання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, навчання ініціював голова ТОДА Степан Барна з метою покращення якості робіт з оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів, а також організації роботи організаційного ядра підрозділів загону територіальної оборони у взаємодії голів рад оборони районів та голів об’єднаних громад.

Навчання відбудуться на базі стрілецького навчального центру однієї із військових частин з 16 до 18 серпня.

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Тернопільська область перша в Україні розгортає такі навчання, тренування охоплять всі райони області та об’єднані територіальні громади.

У навчаннях візьмуть участь голови РДА та 18 загонів територіальної оборони, голови 36-ти ОТГ. До виконання навчань залучені обласний військовий комісаріат, ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», Штаб сприяння територіальній оборони області, 44-та окрема артилерійська бригада, вперше Національна гвардія України, Служба надзвичайних ситуацій в області, політехнічний та медичний університети.

Під час навчань будуть проводити поглиблені заняття з інженерної підготовки, військово-медичної, топографічної, аеророзвідки, тактичної та вогневої підготовки. Відпрацюються практичні вправи стрільби, крім цього, будуть відпрацьовані вправи метання гранати та стрільби з кулемета, а також багато інших військових вправ щодо захисту інфраструктурних об’єктів.

Нагадаємо, територіальна оборона України – це система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період на всій території України або в окремих її місцевостях (крім зон/районів проведення бойових дій).

Як повідомляв УНІІАН, нещодавно ж на Тернопільщині проходили масштабні десятиденні збори загону територіальної оборони Чортківського району, участь у яких взяли понад тисячу осіб.