Барна хоче залучити естонських фахівців до вдосконалення місцевих загонів тероборони

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йшла мова під час зустрічі Барни з Надзвичайним та Повноважним послом Естонії в Україні Гертом Антсу.

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«Естонія має унікальний досвід у підготовці загонів територіальної оборони і ми готові його перейняти. Наразі ми запозичуємо методологію у галузі теорії – користуючись посібниками, довідниками, матеріалами з Інтернет-мережі. І це є дуже корисним для членів загонів територіальної оборони, які ми вже сформували на території Тернопільської області. Водночас ми були б раді, якби Естонія допомогла нам у цьому процесі більш практично – консультаціями експертів», – сказав Барна.

Він зазначив, що влада області зацікавлена, аби естонські експерти поділилися своїм досвідом, особливо практичними навиками.

«Також будемо вдячні за надання можливості нашим керівникам загонів територіальної оборони пройти стажування в Естонії у питаннях військової підготовки», – додав Барна.

Як зауважили в ТОДА, Тернопільська область перша та єдина на західній Україні розпочала інструкторсько-методичні навчання для загонів територіальної оборони в рамках «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня». Відповідні вишколи уже пройшли представники: Зборівського, Козівського, Кременецького, Шумського, Збаразького, Лановецького, Тернопільського районів та два загони міста Тернопіль.