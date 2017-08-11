У Тернополі затримали чоловіка, який вимагав тисячу доларів від коханця своєї дружини

У Тернополя затримали 30-річного чоловіка, який вимагав тисячу доларів від коханця своєї дружини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, місцевий житель завів знайомство з одруженою жінкою, доки її чоловік перебував за кордоном на заробітках.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали інструктора автошколи, який вимагав хабар за сприяння в отриманні водійських правПовернувшись, тернополянин дізнався про роман своєї дружини і одразу з нею розлучився, при цьому почав вимагати тисячу доларів від коханця, погрожуючи йому розправою.

Врешті, побоюючись за власне життя, коханець звернувся в поліцію.

Учора, коли вимагач отримав 200 доларів від своєї жертви, його затримали.

Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").