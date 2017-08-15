Голова Тернопільської ОДА доручив керівникам районів та головам ОТГ активізувати роботу з освоєння коштів з ФРР

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив керівникам районів та головам ОТГ активізувати роботу з освоєння коштів з Фонду регіонального розвитку та субвенції з Держбюджету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час відеонаради він наголосив, що отримання коштів територіальними громадами є прямою відповідальністю їх керівників.

«Держава і обласна адміністрація зі свого боку зробили все можливе, аби в області були реалізовані інфраструктурні проекти, яких чекають люди. Сьогодні ж маємо затримку виключно на місцях – у самих районах та громадах. Допустити того, щоб уже виділені кошти, так і залишилися неосвоєними, не можна. Тому підкреслюю – слід негайно активізувати роботу!», – сказав Барна.

За його даними, труднощі із реалізацією проектів викликані саме недопрацюванням деяких керівників на місцях.

«Не всі райони подали документи на проведення тендерів, друге – частина із них так і не виділила кошти, які були передбачені на реалізацію проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Шановні, якщо ви брали на себе зобов’язання – то їх треба виконувати! Тому тут потрібно детально розібратися і вжити необхідних заходів для того, щоб не допустити зриву освоєння коштів по проектах ДФРР. Те ж стосується і субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. Це має бути питання практично щоденної роботи з боку голів райдержадміністрацій та голів громад», – підкреслив Барна.

Як повідомляв УНІАН, цього року за кошти Державного фонду регіонального розвитку на Тернопільщині фінансуватимуться 60 проектів, 12 з яких будуть реалізовуватися в об’єднаних територіальних громадах. Загальна сума проектів складає 162 млн грн, з них 115 млн грн – кошти ДФРР, а з місцевих бюджетів на умовах співфінансування надійде 47 млн грн. Середній відсоток співфінансування реалізації даних проектів – 40%.

Щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, то для 36 громад Тернопільщини передбачено 115 млн 49 тис. гривень. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури, що належить до комунальної власності сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.