Поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на дорогах Тернопольщини через проїзд великогабаритного транспорту
14:29, 17 серпня 2017Тернопіль
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Поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на дорогах області через проїзд великогабаритного транспорту.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, сьогодні 17 серпня у зв’язку із забезпеченням супроводу великогабаритного транспортного засобу від території адміністративної межі Хмельницької та Тернопільської областей до адміністративної межі з Львівською областю, буде ускладнено рух на автодорозі М-12 та Н-02.
«З 20 год можливе ускладнення руху зі сторони Підволочиського шосе, на вул. 15 квітня у Тернополі, а також на автодорогах Р-39, Р-41», – йдеться в повідомленні поліції.
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