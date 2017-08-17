Поліція попереджає про ускладнення руху транспорту на дорогах Тернопольщини через проїзд великогабаритного транспорту

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, сьогодні 17 серпня у зв’язку із забезпеченням супроводу великогабаритного транспортного засобу від території адміністративної межі Хмельницької та Тернопільської областей до адміністративної межі з Львівською областю, буде ускладнено рух на автодорозі М-12 та Н-02.

«З 20 год можливе ускладнення руху зі сторони Підволочиського шосе, на вул. 15 квітня у Тернополі, а також на автодорогах Р-39, Р-41», – йдеться в повідомленні поліції.