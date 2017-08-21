На Тернопільщині внаслідок удару корови загинув 72-річний чоловік
12:36, 21 серпня 2017Тернопіль
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У Тернопільській області на пасовиську корова травмувала чоловіка, згодом він помер.
REUTERS
На Тернопільщині внаслідок удару корови загинув 72-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до монастирських поліцейських надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про госпіталізацію пенсіонера, в якого діагностували закриту травму грудної клітки.
Через два дні, 20 серпня, потерпілий помер.
З’ясувалося, що смертельного поранення чоловікові на пасовиську завдала корова, про це повідомили свідки нещастя.
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