На Тернопільщині внаслідок удару корови загинув 72-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до монастирських поліцейських надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про госпіталізацію пенсіонера, в якого діагностували закриту травму грудної клітки.

Через два дні, 20 серпня, потерпілий помер.

З’ясувалося, що смертельного поранення чоловікові на пасовиську завдала корова, про це повідомили свідки нещастя.