24 серпня на Тернопільщині відбудеться свято Збаразького замку. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розпочнеться святкова програма об 11.30 із молитви за Україну на площі перед пам’ятним знаком жертвам політичних репресій у Збаражі.

О 14 год письменник Василь Шкляр презентує свій новий історичний роман «Троща», який розповідає про УПА та про перемогу людини над обставинами і над собою. Презентація відбудеться в органному залі Збаразького замку.

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О 16 год на місцевому стадіоні відбудеться фінальний матч чемпіонату області з футболу між командами «ДСО – Поділля» (Тернопільський район) та «Збруч» (Зборів).

О 19 год розпочнеться концертна програма «Україна є, Україна буде», а о 21 год – мистецька розважальна програма. Участь у ній візьмуть тернопільський співак Павло Доскоч та молодіжний гурт "Терен".