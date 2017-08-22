На Тернопільщині покінчив життя самогубством колишній військовий

На Тернопільщині на території Почаївської лаври покінчив життя самогубством колишній військовий з психічними розладами. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 21 серпня близько 6 год ранку до чергової частини Кременецького відділу поліції звернувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчинського району Вінницької області. Він повідомив, що на території Свято-успенської лаври покінчив життя самогубством його 38-річний син.

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Зі слів батька, сина він привіз з надією, що той трохи заспокоїться, адже останніми роками колишній військовий мав психічні проблеми, про що є висновок медиків. Проте в ніч трагедії син був неспокійний, близько 4 год ранку вийшов з кімнати готелю. Батько пішов його шукати, проте ніяк не міг знайти. Невдовзі охоронці лаври почули крик з оглядової галереї, а за декілька хвилин на подвір’я впало тіло.

Тіло загиблого направлено в морг для проведення розтину. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1. ст. 115 ККУ.

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