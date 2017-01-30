У Києві співробітник СБУ вчинив самогубство у будівлі служби

"Служба безпеки України висловлює співчуття рідним та близьким свого співробітника, який покінчив життя самогубством", - повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю.

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Слідство за фактом смерті старшого прапорщика веде Військова прокуратура Київського гарнізону, додали в прес-центрі.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася 29 січня близько 17-ї години на вулиці Василенка.

"За непідтвердженими даними, співробітник СБУ застрелився у будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Він вистрілив собі у скроню з табельної зброї. Постріл став фатальним для нього", - передає Espreso.tv.