У Києві співробітник СБУ вчинив самогубство у будівлі служби

10:30, 30 січня 2017
Суспільство
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У Києві застрелився співробітник Служби безпеки України, за даними ЗМІ - у будівлі служби.

У СБУ стверджують, що самогубство не пов’язане зі службовою діяльністю / Фото УНІАН

"Служба безпеки України висловлює співчуття рідним та близьким свого співробітника, який покінчив життя самогубством", - повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю.

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Слідство за фактом смерті старшого прапорщика веде Військова прокуратура Київського гарнізону, додали в прес-центрі.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася 29 січня близько 17-ї години на вулиці Василенка.

"За непідтвердженими даними, співробітник СБУ застрелився у будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Він вистрілив собі у скроню з табельної зброї. Постріл став фатальним для нього", - передає Espreso.tv.

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Теги: #Київ#самогубство#СБУ