У Тернополі викрили підрядника, який завищив вартість ремонтних робіт на 1,2 мільярда гривень

11:40, 29 серпня 2017
Тернопіль
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Роботи виконувались за кошти міського бюджету, а через завищену вартість закупівельних матеріалів вартість будівництва зростала на 15-30%

УНІАН

У Тернополі викрили підрядника, який завищив вартість ремонтних робітна 1,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що представники товариства внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт щодо вкладення бруківки у Тернополі, суттєво завищивши вартість закупівельних матеріалів.

Роботи виконувались за кошти міського бюджету, а через завищену вартість закупівельних матеріалів загальна кошторисна вартість будівництва зростала на 15-30%. Через незаконні дії  службових осіб підприємства у 2017 році  лише на одному із об‘єктів– під час реконструкції майдану біля пам’ятника Степану Бандері – товариством незаконно отримано бюджетних коштів на суму понад 1,2 млн грн. Перевіряються інші об‘єкти ремонту.

УНІАН

Злочин викрито спільно працівниками СБУ в області та поліції. В рамках розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків у структурних підрозділах Тернопільської міської ради та у приміщеннях підприємства, яке займалося вкладанням бруківки та постачанням будівельних матеріалів на замовлення міської ради.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

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Теги: #розкрадання коштів