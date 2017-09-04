На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки знеструмлені два села
10:46, 04 вересня 2017Тернопіль
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В результаті удару блискавки виникла пожежа дерев’яного анкера лінії електропередач.
Фото REUTERS
На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки знеструмлено 2 села. Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 3 вересня о 20.34 виникла пожежа дерев’яного анкера лінії електропередач у селі Залісся Борщівського району.
Вогнем знищено анкер лінії електропередач.
В результаті події без електропостачання залишилося 2 населених пункти району: село Збручанське та частково село Залісся.
Ймовірна причина виникнення пожежі – удар блискавки. Загорання ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди смт. Мельниця-Подільська.
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