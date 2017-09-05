На Тернопільщині розшукують чоловіка, який у банку в шахрайський спосіб викрав понад 2 тис. доларів. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік викрав кошти в приміщенні обмінника валют банківської установи у Чорткові.

Під час обміну грошових коштів він шахрайським способом заволодів грошима в сумі 2 тис 60 доларів США, чим завдав збитків на загальну суму 52,53 тис грн.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці просять усіх, хто впізнав особу або знаєте її місцеперебування телефонувати за номером у Чорткові (03552) 2-12-45, 067-350-71-80, або на лінію "102".