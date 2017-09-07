Суд заборонив КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» реконструкцію однієї з котелень для використання торф’яного палива. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної екологічної інспекції, відповідне рішення прийняв Тернопільський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго».

У позові інспекція вимагала тимчасово заборонити виконання робіт щодо реалізації проекту реконструкції котельні на вул. Київська, 3с для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення, до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Водночас в місцевих медіа одразу з’явилися замовні статті, в яких влада міста намагається виправдати торф’яні котельні.

Як повідомляв УНІАН, тернополяни погрожували перекривати дороги та інші радикальні акції протесту у разі, якщо потенційно небезпечні торф’яні котельні таки запустять у дію.