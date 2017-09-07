На Тернопільщині cтан готовості котелень до опалювального сезону складає 82%

На Тернопільщині cтан готовості котелень до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року складає 82%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Олег Валов під час всеукраїнської селекторної наради з Міністерством регіонального розвитку України.

Читайте такожНа Тернопільщині відкрили відремонтований дитячий садок

За його даними, готовність об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства складає 83%, житлового фонду – 88%, дорожньо-мостового господарства – 82%.

За словами в. о. начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк, до осінньо-зимового періоду готують й об’єкти соціально-культурного призначення. Наразі стан їхньої готовності понад 80%.

Зокрема, це 657 загальноосвітніх навчальних закладів (80%), 382 дошкільних навчальних заклади (80,1%), 53 заклади охорони здоров’я (84,1%).

Близнюк зазначила, що для удосконалення системи теплопостачання та використання теплової енергії споживачами, і щоб зменшити непродуктивні втрат енергоносіїв і теплової енергії, по області встановлюють будинкові прилади обліку теплової енергії.

В ОДА зазначають, що труднощів з готовністю до нового опалювального періоду виникнути не повинно.