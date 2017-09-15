У Тернополі внаслідок ДТП в реанімацію потрапили водій та перехожий, якого він збив.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 1 год ночі на вул. Микулинецькій.

Встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2108 збив перехожого, який, за його словами, раптово вибіг на дорогу. Водій спробував з'їхати на смугу зустрічного руху, проте не уник зіткнення. Відтак спинився і вийшов, щоб допомогти травмованому, авто залишив на зустрічній смузі.

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Ймовірно, через удар перестали працювати фари, як результат – в ВАЗ-2108 врізався Mercedes Sprinter, відкинувши авто на потерпілого і самого водія.

Обидвох госпіталізували в реанімацію. Стан 38-річного перехожого – важкий. У нього відкрита черепно-мозкова травма, забійна рана голови, закритий перелом обох гомілок.

У водія – травми живота та грудної клітки.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).