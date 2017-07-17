На Тернопільщині другий тиждень шукають 17-річну дівчину, яка пішла з дому після сварки з батьками.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення дочки її мати повідомила 12 липня у чергову частину Заліщицького відділення поліції.

Жителька села Новосілка розповіла, що 8 липня близько 14 год її неповнолітня донька після суперечки з рідними пішла з дому.

Читайте такожНа Тернопільщині розшукують екс-поліцейського, який видурює кошти, прикриваючись іменем начальника поліції області

З того часу про місце перебування дівчини батькам нічого невідомо.

Правоохоронці минулого тижня зниклу так і не знайшли. та місце її перебування невідоме.

Поліцейські звертаються до всіх, кому відомо місце перебування розшукуваної, повідомити за тел. (098)-478-30-0 або 102.