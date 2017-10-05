На Тернопільщині злодії викрали сейф з коштами та дорогоцінностями на 70 тисяч гривень

На Тернопільщині злодії викрали сейф з коштами та дорогоцінностями на 70 тис. грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілі з селі Говилів Теребовлянського району звернулися із заявою в поліцію про те, що невідомі проникли в їхнє житло, віджавши металопластикове вікно. Господарі не почули, оскільки ночували не в будинку, а в літній кухні.

Усі цінні речі господарі зберігали у сейфі, однак він не був вмонтованим у стіну, а просто стояв у шафі.

Сейф злодії викрали. У ньому, за даними потерпілих, було 250 доларів, 1 тис. грн та 33 найменувань золотих виробів: сережки, браслети, ланцюжки, кулони й хрестик.

Свої збитки потерпіли оцінили в 70 тис. грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).