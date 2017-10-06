У Тернополі в квартирі виявили подружжя пенсіонерів, які померли ще тиждень тому. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про різкий неприємний запах з квартири на вулиці Винниченка поліцію повідомили сусіди.

Люди запідозрили, що з мешканцями квартири щось трапилося, оскільки їх ніхто не бачив і не чув вже другий тиждень.

На місце виклику виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники служби надзвичайних ситуацій. Відкривши двері, правоохоронці побачили тіла чоловіка та жінки, 1942 року народження. Померлий лежав на ліжку, а його дружина – в сусідній кімнаті на підлозі.

За даними заступника начальника міського відділу поліції Богдана Гульмана, жінка майже не ходила, пересувалася квартирою за допомогою ходуль. Доглядав за нею чоловік. Сусіди розповіли, що діти померлих перебувають за кордоном, але часто навідуються до батьків.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті оперативники не виявили. Це ж підтвердила і судмедекспертиза.

За даними медиків, чоловік помер днів десять тому. Його дружина через декілька днів. Що стало причиною смерті пенсіонерів – встановлюється.