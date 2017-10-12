У Тернополі викрили двох аферисток, які впродовж року видурювали в людей кошти, обіцяючи їм еміграцію в Америку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зловмисниці обіцяли клієнтам навіть виїзд по «Зеленій карті» В США, а також в Канаду.

Свої послуги 69-річна пенсіонерка разом із 35-річною напарницею оцінювали, залежно від фінансових спроможностей клієнта. Найменша сума, яку видурили у потерпілої , склала 1 тис. доларів.

Ще одна клієнтка заплатила 5 тис. доларів, а за виїзд в Канаду житель Тернопільщини віддав золотий ланцюжок вагою 50 грамів та 3 тис. доларів.

Наразі правоохоронці встановили вже 5 осіб, які потерпіли від злочинних дій підозрюваних.

Жодних дій, аби посприяти у відкритті віз, зловмисниці не робили. Усі стоси документів, зібрані на їх вимогу клієнтами, просто лежали в них вдома, хоча потерпілих зловмисниці переконували, що всі папери у посольствах і з дня на день має бути результат.

Щодо жінок відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Обом зловмисницям оголошено про підозру, в якості запобіжного заходу обрано домашній арешт в нічний час та накладено арешт на майно однієї з підозрюваних.