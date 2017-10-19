На Тернопільщині чотири цукрозаводи вже виробили 48 тисяч тонн цукру

На Тернопільщині вже вироблено 48 тис. т цукру. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час робочої поїздки на Хоростківський цукрозавод ТОВ «Радехівський цукор» поінформував голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, станом на 18 жовтня в області запрацювали уже чотири цукрових заводи: Чортківський, Хоростківський, Збаразький і Козівський. В день ними переробляється 22 тис. тбуряків і виробляється близько 3 тис. т цукру. Станом на сьогодні уже перероблено 428 тис. т буряків.

«Кілька років у нас була негативна практика в цьому напрямі, адже фактично в області працював лише один цукровий завод у Чорткові. Станом на сьогоднішній момент запрацювали уже чотири цукрових заводи: Чортківський, Хоростківський, Збаразький і Козівський. По суті, ми відновили потужності переробки буряків в області, а це певною мірою свідчить й про відновлення економіки краю», – зазначив голова ОДА.

Він також наголосив, що для керівництва області важливо не тільки залучати інвестиції у цукрові заводи, а й повернути віру людей та аграріїв в те, що вони можуть мати справу з надійними партнерами і бути впевненими, що наступного року їм буде де реалізовувати буряки.

«Сьогодні на підприємстві «Радехівський цукор» в Хоросткові працює майже 260 осіб, середня заробітна плата 15-17 тис. грн. Це один із найкращих результатів по показниках середньої заробітної плати в регіоні. Тому, сподіваюся, що цей приклад буде успішним для наслідування в майбутньому», – сказав Барна.