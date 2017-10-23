На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 21-річний юнак. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася в смт. Залізці Зборівського району учора 22 жовтня близько 5 год ранку.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21150, рухаючись вул. Вишнівецькою, на повороті виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці події.

На момент аварії в салоні автомобіля перебувало четверо пасажирів, двоє з них отримали садна та забої.