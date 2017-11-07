Керівництво Тернопільщини у Польщі підписало протокол про співпрацю щодо впровадження в області біотехнологій

Керівництво Тернопільщини у Польщі домовилося про співпрацю щодо впровадження в області біотехнологій. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, протокол про наміри між ТОДА, обласною радою та Люблінським воєводством підписано на Європейському тижні інновацій, який проходить у польському місті Люблін.

Участь у ньому бере делегація з Тернопільщини, яку очолюють голова ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Підписаний протокол дозволить налагодити співпрацю між областю та воєводством у сфері науки та в бізнесі. Це дуже важливо для нас, адже біоекономіка є ключовою спеціалізацією Люблінського воєводства», – заначив Барна.

Також під час заходу члени делегації вивчать досвід Люблінського воєводства у сфері інноваційних технологій, ознайомляться з діяльністю інноваційних компаній, водночас розкажуть про напрацювання в даному напрямі, які вже є у Тернопільській області.

Делегація Тернопільщини зокрема бере участь у тематичних панелях «Налагодження співпраці – інтелігентні спеціальності регіонів» та «Співпраця науки та бізнесу – добрі практики», в рамках яких фахівці з енергетики поспілкуються на тему «Біотехнологія» та «Відновлювальні джерела енергії».

«Під час дискусійних панелей ми зможемо продемонструвати результати науково-ділової співпраці. А також обговоримо питання електромобільності та те, як енергоефективність з низьким рівнем викидів впливає на якість послуг у сфері транспорту», – зазначив Барна.