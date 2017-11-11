На Тернопільщині внаслідок ДТП за участю фури, загинув чоловік (фото)

В Тернопільській області внаслідок ДТП перекинулася фура, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік.

Читайте такожНа Тернопільщині оштрафували агрофірму, транспорт якої забруднював дороги (фото, відео)Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 10 листопада в Підгайцях.

Близько 13:05 водій автомобіля, керуючи тягачем DAF, виїхав за межі проїжджої частини поруч з місцевою школою. В результаті цього вантажівка зачепила придорожні споруди, огорожі житлових будинків та перекинулася.

Ця аварія стала причиною смерті чоловіка 1970 року народження. На момент дорожньо-транспортної пригоди він перебував у сторожовій будці поруч з проїжджою частиною.

Водій стверджує, що у автівки відмовили гальма.

За попередніми даними водій вантажного автомобіля був тверезий.

Подія внесена в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил дорожнього руху").