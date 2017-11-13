ФГ "Гадз" відправило першу партію яблук у Швецію в рамках експортного контракту

Фермерське господарство «Гадз» відправило першу партію яблук у Швецію в рамках експортного контракту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, угодою, підписаною на рік, передбачено, що до Швеції ФГ «Гадз» має поставити 500 т яблук сортів як Джонапринц (Чорний Принц), Ред чіф, Гала, Голден Делішес.

«Щоб мати змогу експортувати продукцію в будь-які країни світу, зокрема і у Швецію, підприємство пройшло сертифікацію «Global GAP». Ця сертифікація чистоти продукту підтверджує, що наш продукт є екологічно чистим і безпечним для продажу в супермаркетах та споживання. Після цього ми досягнули із швецькими фірмами-імпортерами домовленостей та підписали контракти. У контрактах вказано калібри, колір та розмір яблук», — розповів заступник голови правління фермерського господарства «Гадз» Тарас Мельник.

За його словами, сучасне обладнання на підприємстві дозволяє у процесі пакування сортувати яблука на декілька категорій. Перша категорія – екстраклас, яка експортується на ринки Скандинавії, друга також іде на експорт, а останню категорію яблук відправляють на сокові заводи.

Основну частину партію яблук підприємство скерує в Швецію у січні-лютому 2018 року.

Мельник додав, що підприємство «Гадз» також досягло домовленостей щодо експорту яблук із Індією, В’єтнамом, Індонезією, Малайзією. Наразі залишилося лише отримати фітокарантинні дозволи з цих країн, після чого підприємство одразу зможе відправляти туди яблука.