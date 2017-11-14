У Кременці завдяки термомодернізації школи планують зменшити витрати на опалення закладу на 50% (фото)

На Тернопільщині у Кременці завдяки термомодернізації школи планують зменшити витрати на опалення закладу на 50%. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, перебіг ремонтних робіт у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №5 під час робочої поїздки оглянув голова ТОДА Степан Барна.

«Комплекс енергоефективних заходів не повинен обмежуватися лише утепленням фасаду та заміною вікон. На черзі – здійснення заміни системи опалення та перекриття даху. Над цим питанням ми будемо працювати. Розглядатимемо можливість залучення під ці проекти додаткових державних коштів, а також коштів з місцевих бюджетів. Водночас Кременецький район має працювати в напрямку залучення потенційних підрядників, котрі будуть здатні забезпечити якісне виконання робіт», – наголосив Барна.

Загальна кошторисна вартість проекту складає 4,02 млн грн.

3,2 млн грн виділяється з Державного фонду регіонального розвитку, 802 тис. грн – з місцевого бюджету.

Мета проекту – досягнення ресурсозберігаючого та енергозберігаючого ефектів, передбачається зменшення витрат на опалення приміщення на 47-50%.