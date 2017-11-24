У Тернополі при отриманні 6 тисяч гривень хабара затримали посадовця міського центру соціального облсуговування населення

У Тернополі при отриманні 6 тис. грн хабара затримали посадовця міського центру соціального облсуговування населення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, чиновник вимагав та отримав обумовлену суму від місцевого підприємця за вплив на інспектора одного з відділів муніципальної поліції міськради. Службовець пообіцяв підприємцеві вирішити питання про непритягнення його до адмінвідповідальності із інспектором відділу муніципальної поліції.

Учора 23 листопада чиновник одержав вказані кошти та був затриманий правоохоронцями.

Злочин викрито спілно спільно з працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Чиновнику міськради повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди).