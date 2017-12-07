У Тернополі відбувся Міжнародний молодіжний дипломатичний форум з нагоди 100-річчя української дипломатії. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Форум відбувся в Тернопільському національному економічному університеті. Представники влади, експерти, дипломати та представниками іноземних делегацій обговорили майбутнє дипломатії в умовах сучасних викликів.

«Останні два роки ми намагалися переламати стереотипи, пов’язані із здатністю Тернопільської області бути центром міжнародних відносин. В багатьох обставинах тому, що політичні центри були сформовані довкола Києва та Львова. Тепер же ми маємо можливість спостерігати активність з інвестиційними форумами, залученням коштів європейських програм і відкриттям почесних консульств в області», – сказав під час форуму голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він підкреслив значний внесок уродженців та жителів області в розвиток як української, так і світової дипломатії.

«Це Олександр Александрович, який є Надзвичайним та Повноважним Послом України в Сербії, Андрій Сибіга – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці, Роман Ващук – Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні. Також представники української діаспори: Ярослава Хортяні – депутат угорського парламенту та голова Європейського конгресу українців, Стефан Романів – заступник голови Світової управи Спілки української молоді та генеральний секретар Світового конгресу українців. Саме вони пропагують українську справу в різних посольствах, консульствах та країнах», – зауважив Барна.

Водночас, він відзначив плідну роботу у напрямі залучення інвестицій у Тернопільську область.

«За 2017 рік нам вдалося реалізувати спільних інвестиційних проектів на суму понад 50 млн доларів. Валова частка європейських інвестицій в економіку області складає 90%, з них 30% – це польські інвестиції. Тому наше завдання сьогодні, користаючись спільними заходами, розширяти цей формат і лише примножувати наші здобутки та досягнення на благо кожного жителя Тернопільської області», – наголосив голова ОДА.