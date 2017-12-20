Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна наголосив на необхідності оптимізувати штати в лікарняних закладах області для підвищення якості надання медпослуг.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції він зауважив, що в багатьох лікарнях цього не зробили, відтак стикнулися з проблемою браку коштів на зарплати.

«У лікарнях повинні думати, як покращити якість послуг, а не лише вимагати кошти на зарплати, як це зробили медики Залозецької лікарні. В них є 150 ліжкомісць і 300 лікарів. Та за таких умов там пацієнт має жити вічно, якщо на кожного припадає по 2 лікарі. Насправді ми так далеко не заїдемо. Треба економити і зекономлені кошти вкладати в сучасну апаратуру і покращення послуг. Дуже легко роздути штати, причому робиться це керівництвом не безкоштовно, а потім вимагати від держави зарплату», – зауважив Барна.

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Він висловив сподівання на те, що реформування галузі медицини змінить ситуацію на краще.

«Бо сьогодні ми у рік більше 170 млн грн з різних бюджетів скеровуємо на купівлю медикаментів. Люди б мали отримувати безкоштовно елементарне: шприц, вату, бинт. А де таке є? В якій лікарні одразу дають необхідні ліки? Або взяти лікарню в Максимівці Збаразького району. 20 ліжкомісць обслуговує 15 працівників. При цьому на стаціонарному лікуванні – лише 5 хворих. А кошти надходять на всі 15 ліжкомісць: на харчування, на медикаменти. І ціль реформи – навести порядок, щоб кошти скеровувалися на реальних пацієнтів, а люди відчували покращення послуг», – підкреслив голова ТОДА.

Він додав, що в області закуповується сучасне дороге обладнання, а в лютому наступного року заплановано відкрити кардіоцентр.