На Тернопільщині у 2018 році очікується ріст середньої зарплати на 35% до 7 590 гривень

На Тернопільщині у 2018 році очікується ріст середньої зарплати на 35% до 7590 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час колегії облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник, представляючи Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік.

За її словами, в області також продовжуватиметься робота щодо детінізації ринку праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

«Прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати до 7 590 гривень (+35,2%), зокрема, в промисловості збільшиться на 23,7% до 7 729 гривень, сільському господарстві – на 23,7% до 7 656 гривень, будівництві – на 27,4% до 6 501 гривні», – сказала Воляник.

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Вона додала, що у рамках реалізації стратегічної цілі «Підвищення конкурентоспроможності регіону» з метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва у 2018 році забезпечуватиметься створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва. Запроваджуватиметься ефективна система фінансово-кредитної підтримки бізнесу. Розширюватиметься співпраця регіонального Центру підтримки підприємництва області та мережі Центрів у Бережанському, Кременецькому та Чортківському районах із суб’єктами господарювання, бізнес-асоціаціями, науковими установами та іншими зацікавленими сторонами, а також вживатимуться заходи щодо налагодження ефективної діяльності бізнес-інкубатора.

«Очікується, що у 2018 році кількість малих підприємств збільшиться на 2% до 4 180 одиниць. Відповідно кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення складатиме 40 одиниць, а чисельність працюючих на малих підприємствах зросте до 28,5 тис. осіб. За рахунок малого підприємництва передбачається створити до 8 тис. робочих місць. Водночас обсяг надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур зросте на 11,5% до 1,5 млрд. гривень», – зазначила Воляник.

При цьому вона акцентувала, що в промисловому комплексі області очікується зростання обсягів виробництва продукції на 5,9%, одночасно обсяг реалізованої продукції зросте на 18,2% до 21 млрд. грн. Планується спрямувати 1,188 млрд грн капітальних інвестицій у розвиток промислового комплексу, що більше на 25% показника 2017 року.