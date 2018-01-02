На Тернопільщині у 2017 році 12 бійців АТО отримали 8 мільйонів гривень компенсації на покращення житлово-комунальних умов

На Тернопільщині у 2017 році 12 бійців АТО отримали 8 млн грн компенсації на покращення житлово-комунальних умов.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час під час щотижневої скайп-наради з головами РДА та ОТГ повідомив голова ОДА Степан Барна.

Він додав, що наразі на обліку щодо покращення житлово-комунальних умов перебувають 33 інваліди війни І та ІІ груп з числа учасників АТО та 135 членів сімей учасників АТО.

«Для того, щоб виплатити допомогу на придбання житла для вищезазначених категорій осіб, їм потрібно стати на чергу в органах місцевого самоврядування за місцем реєстрації. Кожен район окремо, де є такі категорії осіб, повинен попрацювати в межах чинного законодавства щодо проведення відповідної роботи», – наголосив Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині учасник АТО та родина загиблого бійця отримали сертифікати на придбання житла

Він зауважив, що до 1 квітня відповідно до постанови Кабміну інваліди війни І та ІІ груп, члени сімей загиблих мають стояти вже на обліку. Після цього відбуватиметься процедура виплати компенсацій.

«Прошу голів районних державних адміністрацій в обов’язковому порядку контролювати виділення коштів для родин поранених або загиблих учасників війни. Мені сьогодні приємно наголосити, що кілька днів тому троє наших хлопців Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володимир Бачинський повернулися з полону. І це велика наша спільна перемога. Приємно те, що кожен з них налаштувався уже йти на роботу в органи державної влади, а це свідчить про те, що ми маємо надію на їх нормальну адаптацію. Більше того, надалі якщо є варіанти з працевлаштуванням демобілізованих, то на це потрібно звернути увагу. І саме це буде фактором вашої роботи в районах в майбутньому та одним з наших основних завдань на 2018 рік», – акцентував голова ОДА.