На Тернопільщині на території цукрозаводу виявили 3 артснаряди часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, небезпечні знахідки виявили учора 9 січня в Збаражі на території ТЗОВ «Радехівський цукор».

Загалом було знайдено 3 артилерійські снаряди калібром 82 мм.

Піротехніки ДСНС після детального обстеження території, прилеглої до місця знахідки, вилучили боєприпаси, які буде знищено в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

З початку 2018 року на Тернопільщині вже виявлено 7 боєприпасів часів минулих воєн.