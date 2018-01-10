На Тернопільщині на території цукрозаводу виявили 3 артснаряди часів Другої світової війни
11:09, 10 січня 2018Тернопіль
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З початку 2018 року на Тернопільщині вже виявлено 7 боєприпасів часів минулих воєн.
На Тернопільщині на території цукрозаводу виявили 3 артснаряди часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, небезпечні знахідки виявили учора 9 січня в Збаражі на території ТЗОВ «Радехівський цукор».
Загалом було знайдено 3 артилерійські снаряди калібром 82 мм.
Піротехніки ДСНС після детального обстеження території, прилеглої до місця знахідки, вилучили боєприпаси, які буде знищено в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
З початку 2018 року на Тернопільщині вже виявлено 7 боєприпасів часів минулих воєн.
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