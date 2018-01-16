У Тернополі рятувальники врятували малолітню дитину, яка у багатоповерхівці з відкритого вікна кликала маму (фото, відео)

У Тернополі рятувальники врятували малолітню дитину, яка у багатоповерхівці з відкритого вікна кликала маму.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 16 січня о 10.30 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на вул. Тарнавського малолітня дитина відкриває навстіж вікно, гукаючи маму. Бійців ДСНС викликали схвильовані перехожі, які непокоїлися за життя маляти.

На виклик за декілька хвилин прибули рятувальники частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також представники оперативно-координаційного центру Управління.

Бійці служби порятунку визначили квартиру, у якій знаходилось маля та розмовами постійно підтримували зв'язок із дитиною, тримаючи ситуацію під контролем.

Через деякий час приїхала матір.

Жінка подякувала рятувальникам, що запобігли можливій трагедії, та запевнила, що більше ніколи не залишатиме дитину саму.