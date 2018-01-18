У Тернополі патрульні виявили водія, який вже вдруге сів за кермом у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, на вул. Крушельницької екіпаж поліцейських помітив автомобіль Nissan Primastar, який близько 22 год різко загальмував і зупинився на перехресті.

Патрульні подумали, що водієві необхідна допомога. Та коли відчинили його двері, то відчули різкий запах алкоголю.

Пройти алкотест на місці чи в медичному закладі водій відмовився.

З’ясувалося, що водій вже вдруге притягується до відповідальності за керування напідпитку.

Патрульні винесли постанову за ст.122 КУпАП (порушення ПДР) та склали адміністративний протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).