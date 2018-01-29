На Тернопільщині з нагоди 100-річчя бою під Крутами відбувся квест "Молодь Крути пам'ятає!"

Призери змагань отримали у подарунок теплі бафи, чашки, книги, фляги та шеврони, а усі учасники – значки "Пам`ятай про Крути!", закладки для книг і наклейки.

На Тернопільщині з нагоди 100-річчя бою під Крутами влаштували квест "Молодь Крути пам'ятає!".

Читайте такожБій під Крутами на століття вперед заклав основи української державності - Порошенко (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у ньому взяли участь 50 молодих людей з молодіжних громадських організацій, зокрема команди з Тернополя, Козови та Микулинець. Випробування складалися з 7-ми етапів з різнотипними тематичними завданнями: історичні запитання, зброєзнавство, фізична підготовка (кросфіт та відтискання), військова підготовка (стрільба з пістолета та збирання/розбирання автомата), акторські здібності, перевірка на командну злагодженість. Фінальне завдання – бій "Лава на лаву".

Переможцями квесту "Молодь Крути пам'ятає!" стали "Тактичні вовки" (Права Молодь). Друге місце здобули "Бандерівці" (ГО Микулинецька ініціатива), третє – "Нахтігаль" (ВГО Сокіл, Тернопіль ).

Призери змагань отримали у подарунок теплі бафи, чашки, книги, фляги та шеврони, а усі учасники – значки "Пам`ятай про Крути!", закладки для книг і наклейки.

Захід організували відділ сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації і Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК за участі заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Юрика.