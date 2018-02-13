Голова ТОДА Барна обіцяє сприяння місцевим підприємцям у продукуванні екологічно чистої енергії

У ТОДА вважають, що стратегія чистої енергії має підтримуватися як на державному, так і на місцевому рівнях.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна пообіцяв сприяння підприємцям, які продукуватимуть екологічно-чисту енергію.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він сказав під час відвідин ТзОВ «Зборівська птахофабрика», де влітку 2017-го встановили два вітряки. Їх потужність складає 1,32 тис. кіловат в годину, а це значно більше, ніж споживає підприємство.Тому електроенергією, яку продукують вітряки, можуть користуватися й жителі Зборова.

«Стратегія чистої енергії має підтримуватися як на державному, так і на місцевому рівнях. І якщо на обласному та місцевому рівнях солідарні в цьому питанні, то є проблема в відповідних інституціях, котрі займаються транзитом електроенергії, – тобто обленерго. Сподіваюся, що найближчим часом ми налагодимо алгоритм, який дозволить займатися такими проектами без особливих ускладнень», – сказав Барна.

Він додав, що зараз подібний проект реалізовується в Лопушанах Зборівського району.

«Маю надію, що невдовзі ми також вийдемо з ініціативою подібних проектів по всій області і будемо працювати над тим, щоб Тернопільщина стала регіоном альтернативної енергетики. Більше того, будемо заохочувати суб’єктів господарювання йти цим шляхом, адже це шлях до альтернативної енергетики, продукування екологічно-чистої енергії, використання природного ресурсу, а також можливість створення нових робочих місць», – підкреслив голова ОДА.