На Тернопільщині пасажирський потяг на переїзді зіткнувся з автомобілем (фото)

На щастя, обійшлося без жертв.

На Тернопільщині пасажирський потяг на переїзді зіткнувся з автомобілем.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернопільському районі 12 лютого близько 21 год.

Потяг №134 сполученням «Івано-Франківськ-Миколаїв» врізався в легковий автомобіль. На щастя, обійшлося без жертв.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, водій автомобіля Daewoo Lanos на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Як стало відомо, ще близько 20 год на лінію "102" зателефонували невідомі і повідомили, що на автозаправці в селі Біла помітили ймовірно п’яного водія Daewoo Lanos. Коли на місце виклику виїхали патрульні, то автомобіля вже не було. А через годину в чергову частину надійшло уже повідомлення про аварію на залізничній колії.

Кермувальник Daewoo стверджує, що коли він під'їхав до переїзду, то шлагбаум був піднятий, а сигнальні вогні не працювали. Тому він продовжив рух. Проте в якийсь момент його занесло і авто заглохло на самому переїзді.

В цей час наближався пасажирський потяг, тож чоловік з дружиною вискочили з транспорту. Хоча машиніст почав гальмувати заздалегідь, уникнути зіткнення не вдалося. Потяг протягнув Daewoo Lanos близько 70 м.

ДТП паралізувала рух на колії на 3 год.

Водій легківки відповідатиме за двома статтями кодексу України про адміністративні правопорушення: 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).