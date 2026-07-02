Ще одне іспанське місто забороняє будівництво нового житла для туристів

Обмеження стосуватимуться як готелів, так і приватних апартаментів.

Малага поповнила список іспанських міст, які вводять обмеження на житло для туристів.

Як пише The Olive Press з посиланням на заяву мера міста Франсіско Де Ла Торре, місцева влада ввела заборону на будівництво нових готелів і туристичних апартаментів у житлових районах на три роки – вона має набути чинності вже наприкінці липня 2026 року.

Рішення спрямоване на стримування швидкого зростання кількості туристичного житла в місті, що, на думку місцевих мешканців, призводить до підвищення орендної плати та їхнього витіснення з цих районів.

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Відтепер правила міського планування розглядатимуть туристичне житло як таке, що несумісне з житловими землями.

При цьому міська рада запевнила, що заборона не торкнеться проєктів, які вже подали заявки на отримання дозволу на будівництво або перебувають на стадії розгляду в системі планування. Водночас мер заявив, що він ретельно перевірятиме заявки, подані в останні дні.

Також будуть введені більш суворі правила переобладнання комерційних будівель під житлову нерухомість.

Які міста Іспанії раніше ввели обмеження на туристичне житло

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше влада Барселони заявила про плани повністю заборонити здачу приватного житла туристам з 2029 року.

Також про суттєве скорочення кількості доступних для туристів апартаментів заявили й у Валенсії.

Загалом по країні лише за 2025 року влада визнала незаконними близько 120 тисяч оголошень на Airbnb і наказала їх видалити.

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