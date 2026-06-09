Туристи дедалі частіше обирають нічний спосіб життя, і причина не аморальна

Екстремальна спека змушує відпочивальників змінювати формат відпочинку.

Пекельна літня спека останніх років змушує туристів змінювати свої відпускні звички – хтось відмовляється від подорожей у літні місяці, а хтось переорієнтовується на прохолодніші напрямки. Але є й ті, хто не готовий відмовитися від літньої відпустки в улюблених країнах Середземномор'я. І, схоже, вони знайшли вихід, як приборкати спеку.

Як пише BBC Travel, у міру того як по всій Європі піднімається температура, мандрівники пропускають найспекотніші години і виявляють, що найкращі літні враження на континенті припадають на час після заходу сонця.

Мандрівник Дейн Максвелл згадує, що його поїздка до іспанської Севільї ледь не була зірвана триденною спекою. Але врятувати ситуацію вдалося мудрим рішенням, яке в підсумку визначило всю поїздку: "Ми перейшли на місцевий ритм".

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Він пояснює, що це означало спати до 11:00 і ліниво снідати до 13:00, працювати в приміщенні в пік спеки та вечеряти після 20:00, перш ніж вирушити вивчати місто з півночі до 02:00.

"Вулиці були повні, але неквапливі. Фасад собору був освітлений і майже порожній від туристів. Місцеві тапас-бари були в самому розпалі", – згадує він.

Відтоді Максвелл і його друзі стали фанатами нічного туризму, адже традиційний європейський літній відпочинок став не тільки некомфортним, а й потенційно небезпечним для здоров'я.

"Ми спостерігаємо реальний зсув у бік нічного туризму, оскільки мандрівники прагнуть відпочити після полуденної спеки та уникнути денних натовпів. Традиційний час для огляду визначних пам'яток з 10:00 до 16:00 поступається місцем спостереженню за зірками, нічним ринкам та екскурсіям при місячному світлі", – зазначає керуючий директор туристичного агентства InteleTravel у Великій Британії та Ірландії Тріша Хендлі-Хьюз.

Як і місцеві жителі, досвідчені мандрівники влітку залишаються вдома в найспекотніші години дня і виходять на вулицю після настання темряви для нічних розваг, від організованих нічних прогулянок містом до вечерь до опівночі. При цьому вони ще й уникають надмірного туризму.

Тим часом деякі популярні європейські міста вже намагаються адаптуватися до нових уподобань туристів. Згадана вище Севілья, де середня літня температура становить 36°C, є одним із яскравих прикладів прагнення зробити літні місяці комфортнішими як для мешканців, так і для туристів.

Наприклад, з травня до осені по всій території історичного центру міста розкинулися тінисті навіси, а до 2039 року там планується висадити близько 100 тисяч дерев. У 2022 році місто запустило проєкт CartujaQanat, який використовує мережу підземних каналів, тінисті громадські простори та розпилення води для охолодження відкритих громадських місць до 10°C.

Однак поки місто займається проєктуванням нової системи охолодження, місцеві жителі знають, що найкраща протиотрута від спеки існує вже багато поколінь: сієста.

"Сієста потрібна не тільки для відпочинку, але й для того, щоб уникнути спеки. О 16:00 температура може сягати 40°C, і це справді не найкращий час для прогулянок на вулиці", – ділиться досвідом Саїда Сегура з мерії Севільї, яка прожила в місті 30 років.

За її словами, літо там ніколи не було прохолодним, але це не означає, що місто завмирає: "Все, як і раніше, відбувається, просто трохи пізніше".

Тим часом Беккі Ренделл, яка переїхала до Севільї з Великої Британії шість років тому, обожнює місцеві нічні пікніки, які регулярно влаштовують мешканці та гості міста вздовж берегів річки Гвадалквівір після 20:00.

За словами австралійської мандрівниці Тамари Річардсон, прохолодні години подобаються людям будь-якого віку.

"Ви побачите дітей, які граються в парку, тоді як дорослі п'ють пиво далеко за 23:00. Місто, як і раніше, здається живим і безпечним, навіть опівночі в будень", – зазначає вона.

Інші європейські міста наслідують приклад Севільї. Наприклад, в італійській столиці Римі, де в липні регулярно буває 35°C, минулого року мер Роберто Гуальтьєрі оголосив про плани посадити 800 тисяч дерев для боротьби зі зміною клімату.

У свою чергу Тамара Річардсон згадує, що пекельна спека застала її з друзями зненацька в Римі в липні 2025 року. Зрозумівши, що гуляти містом вдень неможливо, вони швидко скоригували свої плани – оглядали пам'ятки рано вранці, поверталися до готелю, щоб відпочити або попрацювати, а потім знову вирушали на прогулянку близько 19:00.

Одного вечора вони купили квитки на оперу Моцарта "Дон Жуан" у Римському оперному театрі, де влітку щороку відбуваються пишні вистави під відкритим небом, що починаються о 21:00.

"Немає нічого кращого, ніж сидіти вночі на Римському форумі й слухати Моцарта. Атмосфера була ідеальною, не було черг і очікування на сонці, прохолодна погода дозволила нам насолодитися містом і культурою", – згадує мандрівниця.

У свою чергу мешканка Риму Ліза Заккья пояснює, що місто вже давно має "хореографічно вибудувані" стосунки з літньою спекою.

"Римляни, по суті, ділять день на дві частини: ранній ранок до 11:00, потім місто сповільнюється на ріпосо, римський аналог сієсти. Потім римляни виходять на вулиці на заході сонця", – пояснює вона, додаючи, що в літні місяці в місті проводиться дуже багато культурних заходів після 19:00, пам'ятки відкриті довше, а також пізніше відкриваються заклади харчування та магазини, які нерідко працюють до 02:00.

Аналогічна ситуація спостерігається і в столиці Греції Афінах, де знаменитий Акрополь влітку закривається з 12:00 до 17:00, але й працює до 20:00 – до цього часу натовпи рідшають, а будівлі освітлюються золотистим світлом від сонця, що сідає.

"Влітку з 22:00 до 23:00 Афіни постають у всій красі. З барів і кафе доноситься музика. Ресторани повні. Місто немов оживає", – пояснює місцевий житель Ставрос Капніас, додаючи, що нестерпно спекотні літні дні також впливають на нічне життя Афін, яке традиційно починається в той час, коли в інших містах люди лягають спати.

У міру того як літо стає все спекотнішим, мандрівники, які приймають місцевий розпорядок дня, а не борються з ним, не тільки зберігають прохолоду, але й сприймають місце призначення зовсім по-іншому.

"Турист, який наполягає на прогулянці з 10:00 до 18:00 при температурі 44°C, проведе жахливу поїздку. Мандрівник, який підлаштовується під ритм місцевого нічного життя, відкриває для себе місто, в якому насправді живуть місцеві жителі", – підсумував Максвелл.

Прохолодні альтернативи для відпочинку влітку 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet склали список із 13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі, де не так спекотно і менше людей.

У свою чергу британська журналістка Тамара Девісон, яка живе в Єгипті, дала туристам кілька корисних порад, як впоратися з пекельною літньою спекою.

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