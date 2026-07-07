У Європі туристи все активніше міняють пляжі та бари на несподіваний формат відпочинку

Все більше туристів виявляють інтерес до освоєння нових навичок.

Ще восени минулого року експерти прогнозували, що участь у місцевих воркшопах стане одним із головних туристичних трендів у 2026 році. Й, як виявилося, вони мали рацію.

Як пише Euronews Travel, свіже опитування від Mastercard показало, що європейці під час відпустки дедалі частіше замінюють класичний пляжний відпочинок на участь у різних майстер-класах за місцем відпочинку.

У ході опитування понад 27 тисяч відпочивальників із 28 європейських країн компанія виявила, що майже половина учасників (48%) планують опанувати нову навичку під час своєї наступної подорожі, а 37% вже навіть забронювали такі тури.

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Крім того, 42% європейських туристів готові заплатити більше за поїздку, під час якої вони зможуть дізнатися щось нове за допомогою місцевих постачальників послуг, що пропонують автентичні враження.

У Mastercard навіть придумали спеціальний термін для такого формату відпочинку – skillday, що можна перекласти як "день навчання навичкам".

Найбільше такий формат відпочинку цікавить "зумерів": 57% опитаних молодих людей віком від 18 до 24 років уже планують поїздку, пов'язану з набуттям нових навичок.

При цьому аналітики зазначають, що для багатьох опитаних набуття нових навичок стало набагато важливішим, ніж купівля звичних сувенірів.

Водночас експерти відзначають ще одну позитивну сторону цього тренду – подорожі, спрямовані на здобуття певних навичок, як правило, відтягують туристів із переповнених "гарячих точок" до невеликих міст, сільську місцевість та спокійніші сезони, допомагаючи рівномірніше розподіляти туристичні потоки.

Які навички європейці хочуть опанувати за кордоном у 2026 році

Вивчення мови – 30% Кулінарні навички – 28% Виробництво продуктів харчування та напоїв – 28% Оздоровлення та фізична активність, включаючи медитацію та бойові мистецтва – 25% Традиційні ремесла, включаючи ткацтво, деревообробку та текстиль – 24% Творчі мистецтва, включаючи фотографію, живопис та літературу – 23% Спорт, включаючи катання на лижах, серфінг та піший туризм – 19% Навички виживання на природі, включаючи збиральництво та орієнтування на місцевості – 18% Спадкові ремесла та традиційні техніки – 14% Навички сталого способу життя, включаючи охорону природи – 13%

При цьому опитування Mastercard встановило, що мешканці різних країн Європи мають різні уподобання щодо формату skillday.

Наприклад, вивчення мови було найпопулярнішим серед сербів (45%), тоді як румуни виявилися найбільш захопленими їжею – 41% з них хотіли б пройти кулінарні курси за кордоном, а мандрівники зі Швеції виявляли великий інтерес до виробництва харчових продуктів (37%).

Оздоровчі та рухові практики, такі як йога, медитація та танці, виявилися важливими для словенців (35%), тоді як 31% італійських респондентів хотіли б опанувати традиційні ремесла, такі як гончарство, ткацтво та деревообробка.

Розвиток творчих навичок у таких сферах, як фотографія, живопис та літературна творчість, був однаково популярним серед хорватів і сербів (31%).

Тим часом українці виявилися найбільш орієнтованими на фітнес мандрівниками: 28% з них прагнуть розвинути нові спортивні навички.

Інші популярні туристичні тренди у 2026 році

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, також цього року до лідерів серед уподобань мандрівників вирвався так званий квітковий туризм.

Крім того, цього року популярності почали набувати подорожі з метою відвідування супермаркетів у різних країнах.

Також дедалі більше туристів звертають увагу на відпочинок у "мертвих зонах", де вони мають можливість "відключитися" від зовнішнього світу та робочих чатів.

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