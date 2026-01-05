Мікропенсія – новий тренд серед молодих туристів: найпопулярніші напрямки

Зумери та мілленіали все частіше беруть тривалу паузу в роботі та вирушають подорожувати.

З року в рік у туристичній галузі з'являються нові тренди. І найактивніше їх впроваджують молоді мандрівники.

Як пише Euronew Travel, серед зумерів і міленіалів дедалі більшою популярністю користується формат відпочинку "мікропенсія".

Що таке мікропенсія

Після багатьох років культу успішності, багато молодих людей не хочуть чекати традиційного пенсійного віку, щоб познайомитися зі світом. Тому вони беруть тривалу паузу в роботі, від кількох місяців до року, і вирушають подорожувати.

Часто такі поїздки відбуваються кілька разів, задовго до традиційного пенсійного віку, і спрямовані на запобігання вигоряння, перезавантаження перед серйозними кар'єрними або життєвими змінами, отримання нових вражень, реалізацію хобі та багато іншого.

З огляду на тривожно високий рівень вигорання у світі й те, що традиційні життєві етапи, як-от можливість купити будинок, стають дедалі менш доступними для багатьох молодих працівників, мікропенсії є для них способом досягнення більшого балансу між роботою та особистим життям, а також особистої самореалізації.

"Молоді покоління приділяють більше уваги благополуччю та досвіду, ніж традиційним формам професійного зростання. Моделі роботи також змінилися: гібридні ролі, віддалена робота та портфельні кар'єри значно спрощують можливість робити перерви між посадами або тимчасово переїжджати. Підвищення рівня стресу означає, що заплановані періоди відпочинку дедалі частіше розглядаються як необхідні для довгострокової продуктивності", – пояснив Euronews директор з маркетингу компанії Dragonpass Ендрю Харрісон-Чинн.

Іноді такі поїздки можуть поєднуватися з фрілансом, віддаленою або частковою роботою, поки ухвалюється рішення про більш масштабний кар'єрний розвиток.

"Маршрути стають довшими та повільнішими, планування гнучкіше, а місця призначення обирають з урахуванням поєднання способу життя, транспортної доступності та доступу до оздоровчих послуг. Мандрівники думають не тільки про те, куди вони їдуть, а й про те, як буде відчуватися вся поїздка, включно з перебуванням в аеропорту", – зазначив Гаррісон-Чинн.

Згідно з даними платформи рекрутингового маркетингу Joveo, понад 10% працівників розглядали можливість переходу на мікропенсію до середини 2025 року. Інше опитування, проведене SideHustles.com, показало, що 54% респондентів вважають, що мікропенсія запобігає вигоранню.

Де проводять мікропенсію молоді туристи у 2026 році

Бангкок, Таїланд

Столиця Таїланду – одне з найкращих міст для мікропенсії, головним чином завдяки відносно низькій вартості життя. При цьому місто пропонує високоякісні та доступні основні послуги, включно з медициною. Це дає змогу більш ефективно використовувати бюджет, забезпечуючи триваліший і насиченіший відпочинок, одночасно знижуючи стрес.

Ханой, В'єтнам

В'єтнамська столиця – ще один чудовий варіант для тих, хто поєднує мікропенсію з роботою фрілансера або віддаленою, поки обмірковує свій наступний крок. Багато районів міста зручні для піших прогулянок і компактні, а завдяки озерам тут відносно прохолодніше і приємніше, ніж в інших центрах Південно-Східної Азії. Крім надзвичайно низької вартості життя, Ханой пропонує чудовий інтернет і розвинену інфраструктуру, а також гостинну і чуйну спільноту експатів.

Лісабон, Португалія

Португальська столиця – один із найкращих варіантів для мікропенсії для тих, хто не хоче залишати Європу. Місто підкуповує своїм сонячним кліматом, безпекою і культурою. Воно також пропонує відмінну і доступну охорону здоров'я і дешевше, ніж інші великі європейські міста, такі як Лондон, Париж і Дублін. При цьому Лісабон досить зручний для піших прогулянок, має відмінне транспортне сполучення, а також забезпечує доступ до англомовної професійної та місцевої спільноти.

Будапешт, Угорщина

Угорська столиця – ще одне недороге, екологічне та багате на культуру місце для представників покоління Z, які приїжджають на короткі відпустки в рамках мікропенсії. Місто пропонує високоякісні ресторани, житло і розваги за цінами, значно нижчими, ніж у Західній Європі, а також чудовий громадський транспорт і хороші медичні установи.

Ташкент, Узбекистан

Узбецька столиця, яку часто не беруть до уваги порівняно з більш популярними європейськими та південно-східноазіатськими напрямками, є центром мікропенсійного туризму в Центральній Азії, що швидко розвивається. Доступне за ціною і з багатою історією, місто пропонує яскраву, але унікальну атмосферу з хорошими цифровими послугами і транспортною інфраструктурою.

Інші незвичайні звички туристів-зумерів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти встановили, що молоді мандрівники все частіше покладаються на штучний інтелект під час планування своїх подорожей.

Крім того, зумери останнім часом вважають за краще відмовлятися від алкоголю в подорожах, зокрема перед посадкою на літак.

При цьому вони все більше обирають для відпочинку європейські міські поїздки, відмовляючись від пакетних турів.

