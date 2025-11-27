Плануючи свою наступну відпустку, дедалі більше людей думають не про "де", а радше про "навіщо".

Світ постійно змінюється, і сфера туризму – не виняток. А тому з року в рік серед мандрівників домінують різні туристичні тренди.

Експерти платформи з організації подорожей GetYourGuide спробували передбачити, які ж тенденції будуть найпопулярнішими в туризмі наступного року.

"У 2026 році мандрівники повернуться додому з новими навичками, ситими шлунками і новим цікавим хобі, яке досі залишалося непоміченим. GetYourGuide проаналізував дані мільйонів мандрівників і опитав тисячі, щоб скласти свій перший список прихованих тенденцій, який розкриває, що насправді впливає на рішення сучасних відпочивальників про подорожі", – зазначають автори дослідження.

Зокрема вони зазначили, що останнім часом, плануючи свою наступну відпустку, дедалі більше людей думають не про "де", а радше про "навіщо".

Загалом у GetYourGuide виділили шість туристичних трендів, які будуть головними у 2026 році.

Гастротуризм

Як зазначають автори дослідження, у 2026 році мандрівники не просто думають про їжу як про частину поїздки, а роблять її основною метою. Йдеться про планування цілих маршрутів, заснованих на прийомі їжі. Дані GetYourGuide показують зростання кількості бронювань гастрономічних турів на 23%. При цьому деякі мандрівники зізнаються, що у відпустці вони харчуються по п'ять і більше разів на день.

"Бували випадки, коли туристи сідали в поїзд із Парижа, щоб просто спробувати лондонську гастрономію, а потім відразу ж поверталися назад. Спробувавши найніжнішу брікстонську котлету, ви зрозумієте, чому це варте того", – розповів GetYourGuide організатор гастрономічного туру країнами Африки та Карибського басейну Обі Опара.

Піші екскурсії

Майже дві третини опитаних мандрівників погодилися, що екскурсії з гідом знову в моді. І в цьому їм допомагають голодні міленіали: пошук найкращих місцевих ресторанів і барів – головна причина, через яку люди замовляють екскурсії.

Кавоманія

Для дедалі більшої кількості сучасних мандрівників кавова культура місця призначення важливіша за нічне життя. Дані GetYourGuide показують, що третина міжнародних мандрівників тепер вважають можливість випити філіжанку смачної кави в гарному місці ключовим фактором під час бронювання поїздки, а продажі квитків на кавові тури за останній рік зросли на 60% – чи то знайомство з кав'ярнями в Римі та Відні, чи то поїздки на батьківщину кавових зерен до країн Африки та Південної Америки.

Спостереження за птахами

GetYourGuide з'ясував, що 54% людей готові поспостерігати за птахами у своїй наступній поїздці. Місця проживання найунікальніших птахів переживають значний сплеск інтересу серед бердвотчерів і тих, хто просто хоче знайти пернатих друзів. Саме завдяки хештегу #birdtok у соціальних мережах і глобальному бажанню мандрівників возз'єднатися з природою, побачити рідкісну іпатку в Ісландії, невловимого ківі в Новій Зеландії або барвисту нектарницю в Таїланді стало обов'язковим пунктом при плануванні відпусток.

Ранні підйоми

Більше половини мандрівників (54%) кажуть, що з радістю заведуть будильник раніше у відпустці, щоб побачити найкращі пам'ятки без натовпів. 44-відсоткове зростання кількості бронювань ранкових турів GetYourGuide показує, що мандрівники вважають за краще переживати неймовірні моменти на світанку – від польотів на повітряній кулі над Марракешем або Каппадокією до спостереження за запалюванням вогнів у музеях Ватикану.

Воркшопи

Мандрівники, особливо представники покоління "зет", дедалі частіше обмінюють сувеніри на навички. Близько 31% відпочивальників тепер вважають за краще навчитися чогось нового, а не купувати пам'ятні сувеніри. Від випікання бубликів на кулінарних курсах у Нью-Йорку до виготовлення ножів у Токіо – майстер-класи з розвитку навичок процвітають: кількість заявок цього року зросла на 54%. А все тому, що це дає туристам унікальну можливість доторкнутися до місцевої культури, створити щось власноруч і повернутися додому з історією, що значно цікавіша за магніт на холодильник.

Ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичний портал Fodor's опублікував No List 2026, до якого увійшли вісім популярних місць на планеті, від відвідування яких краще відмовитися 2026 року. Також експерти назвали 26 чудових місць, якими можна замінити напрямки, що страждають від надмірного туризму.

Крім того, свій список із 25 місць, куди можна вирушити на відпочинок наступного року, опублікувало найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet.

