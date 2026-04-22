Пасажирам Ryanair, які бажають здати багаж, доведеться прибувати в аеропорт раніше

Нові вимоги почнуть діяти восени 2026 року.

Починаючи з 10 листопада 2026 року, пасажирам ірландського лоукостера Ryanair, які бажають здати зареєстрований багаж, доведеться прибувати в аеропорт раніше.

Як йдеться в заяві на сайті авіакомпанії, з цієї дати реєстрація та здача багажу в усіх аеропортах, звідки вилітають її рейси, закриватимуться за 60 хвилин до запланованого вильоту (замість нинішніх 40 хвилин).

"Це дасть 20% наших пасажирів (які здають багаж) більше часу для проходження контролю безпеки та паспортного контролю в аеропорту, а також для своєчасного прибуття до виходу на посадку, особливо в періоди пікових навантажень, коли черги в аеропортах можуть бути довші", – прокоментувала нововведення директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді, додавши, що решту 80% пасажирів авіакомпанії, які подорожують з ручною поклажею, це ніяк не торкнеться.

Це відбувається на тлі встановлення Ryanair більшої кількості кіосків самообслуговування для здачі багажу по всій мережі – очікується, що до жовтня такі кіоски будуть встановлені більш ніж у 95% аеропортів.

"Ці кіоски повністю інтегровані з додатком Ryanair, що дозволяє пасажирам реєструвати багаж і роздруковувати багажні бирки, що прискорює процес здачі багажу та скорочує час очікування", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше ірландський лоукостер пригрозив скасувати всі рейси на Мальту, якщо ситуація із затримками на прикордонному контролі в місцевому аеропорту, що виникла після повноцінного запуску нової системи в'їзду до ЄС, не покращиться.

Крім того, з кінця березня 2026 року Ryanair офіційно припинив літати на португальські Азорські острови.

