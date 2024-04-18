Офіційно популярну локацію закрили ще 1987 року, але це абсолютно не зупиняє любителів екстриму та мальовничих фото.

Влада міста Гонолулу на Гаваях розпорядилася демонтувати популярну пам'ятку на острові Оаху – сходи Хайку, також відомі як "Сходи в небеса", що ведуть на вершину мальовничої гори, з якої відкриваються приголомшливі краєвиди.

Як пише CNN Travel, сходи з 3922 сходинок були побудовані під час Другої світової війни ВМС США вздовж гірської стежки завдовжки близько 850 метрів у місцевості під назвою Канеохе на сході острова Оаху.

З 1987 року їх офіційно закрили для публіки з міркувань безпеки. Проте туристи продовжили постійно ходити туди, а в епоху соціальних мереж їхня кількість зросла до неприпустимих масштабів.

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"Через нестримне незаконне проникнення сходи Хайку покладають значну відповідальність і витрати на місто, а також впливають на якість життя прилеглих жителів", – заявила член міської ради Гонолулу Естер Кіаайна.

Муніципалітет одноголосно проголосував за знесення сходів ще у 2021 році. За даними мерії, роботи розпочнуться наприкінці квітня 2024 року і триватимуть щонайменше шість місяців, а обійдеться це у 2,5 мільйона доларів.

"Це рішення ґрунтувалося на нашій повазі до людей, які живуть біля входу на сходи й навколо них, на нашій повазі до нашої айне (землі та моря – ред.), а також на нашій повазі як до майбутньої, так і до минулої історії культури громади Хайку", – додав мер Гонолулу Рік Бланджіарді.

За даними видання, на це рішення вплинула низка чинників – від питань безпеки самих туристів до поліпшення умов життя місцевих жителів, які скаржаться на непроханих гостей, і збереження навколишньої природи.

Надмірний туризм у світі

Як повідомляв УНІАН, раніше влада італійського міста Комо, розташованого на березі однойменного знаменитого озера, заявила про намір ввести вхідну плату для туристів за прикладом Венеції.

Тим часом, влада іспанських Канарських островах після скарг місцевих жителів ухвалила рішення скоротити кількість доступного житла для туристів.

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