Хоча спеціальні бригади прибиральників роблять все можливе, щоб вимити літак до того, як прибудуть наступні пасажири, повністю все позбавити бруду неможливо.

У кожному літаку є кілька місць, дотиків до яких краще уникати або хоча б використовувати дезінфікуючий засіб для рук після контакту, попереджають бортпровідники.

Як пише Travel + Leisure, у сучасному світі більшість літаків виконують рейси один за одним практично без зупинки. І хоча спеціальні бригади прибиральників роблять все можливе, щоб вимити кожне сидіння до того, як прибудуть наступні пасажири, повністю все позбавити бруду неможливо.

П'ять найбрудніших місць у літаку

1. Картки з інструкціями з безпеки. "Найбрудніше місце в літаку – це інструкція з техніки безпеки в кишені сидіння", – поділилася з Travel + Leisure стюардеса і блогер про подорожі Жозефіна Ремо. І хоча вона зазначає, що відкидні столики перед сидіннями зазвичай протираються, з картками цього не роблять. Після того, як ви закінчите читати інструкції з безпеки, обов'язково нанесіть на руки дезінфікуючий засіб – або, ще краще, протріть інструкцію вологою серветкою, щоб уберегти себе та майбутніх пасажирів від мікробів.

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2. Верхні полиці для багажу. Важливо або протирати, або використовувати тканину, щоб відкрити верхні відсіки, оскільки до них "торкається багато людей" і їх "рідко чистять". Після того, як ви закінчите завантажувати ручну поклажу, просто скористайтеся дезінфікуючим засобом для рук ще раз.

3. Відкидні столики. "Пасажири зазвичай знають, що літаки просочені брудом, але підноси виходять за рамки звичайних мікробів", – розповіла Сью Фогвелл, стюардеса з більш ніж двадцятирічним досвідом роботи. Після того, як ви сядете на борт, буде гарною ідеєю ретельно витерти стіл, особливо перед їжею.

4. Чохли для сидінь. "Чохли сидінь не завжди замінюються і чистяться", –додала Фогвелл, пояснивши, що їх замінюють або чистять тільки в тому випадку, якщо буде відповідна вказівка через сильне забруднення. А це відбувається далеко не завжди, адже досить часто таких запитів уникають, бо це може призвести до затримки рейсу. Для тих, хто не може витримати думки про брудне сидіння, на ринку є безліч одноразових і багаторазових чохлів для сидінь.

5. Дверні ручки до вбиральні. "Туалети регулярно чистять, а ось замки і дверні ручки – ні", – пояснила Ремо. Тож після відвідування вбиральні, навіть коли ви помили руки, все одно варто скористатися санітайзером.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, які предмети в готельних номерах є найбруднішими.

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